Sport.quotidiano.net - Eccellenza. L’annuncio di Guida: firmato un preliminare di cessione dell’Alma. Cogliandro: "Ho salvato il club, spero che i fanesi mi aiutino»

A poche ore dall’udienza in programma questa mattina davanti al tribunale di Pesaro, il presidenteJuventus Fano 1906reha annunciato di averundi vendita con l’imprenditore fanese Carmeloche da settimane stava cercando una strada per salvare lo storicogranata dal disastro.avrebbe nominato lo stessopresidente e gli avrebbe attribuito anche i poteri di firma sia sportiva che amministrativa. Oggi quindi davanti ad un giudice civile del Tribunale di Pesaro potrebbe comparire Carmelocon l’obiettivo di scongiurare l’iter procedurale del pignoramento chiesto dall’ex presidenteMario Russo nei confronti della società diche ha acquistato l’Alma, ora in procinto di essere venduta, che della stessa Alma Juventus Fano srl.