"È un momento di transizione"

Il Presidente del Consorzio di Tutela dei Vini Piceni, Simone Capecci è molto preoccupato. Presidente Capecci, lei è reduce da un incontro fatto alla Vinea di Offida proprio sul vino dealcolato: che idea si è fatto? "È vero, e devo dire che la preoccupazione è generale. In qualità di presidente del Consorzio, ho sottolineato che non abbiamo ancora preso una decisione, a differenza di altri consorzi italiani perché c’è da fare molta chiarezza sulla questione. I vini senza alcol o parzialmente dealcolati, non si possono chiamare vini. Questo credo che dobbiamo affermarlo con chiarezza, anche per non creare confusione. Certo per le aziende grandi o per le cooperative che producono grandi quantità e hanno parecchie giacenze delle vendemmie precedenti, questa può essere una opportunità. Ma noi come piccole aziende non credo possiamo permetterci di fare certi investimenti".