È sua madre La polizia entra in casa e fa la scoperta choc | morta nel 2023 nascosta dal figlio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unainquietante ha sconvolto la comunità di Comiso, in provincia di Ragusa. Gli agenti di, intervenuti in un’abitazione per un presunto tentativo di furto, si sono trovati di fronte a un macabro scenario: il cadavere di una donna di 96 anni, in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una stanza della.Il corpo apparteneva alladi un infermiere 58enne, il quale ha dichiarato che la donna eraper cause naturali nel marzo del. Il medico legale ha confermato tale versione, ma laha comunque deferito l’uomo per occultamento di cadavere e truffa aggravata.Leggi anche: Trovato morto sulle scale di, giallo sulla fine di Gerardo: cosa è successoinnasconde per anni cadavere mummificato della mammaSecondo le indagini, l’infermiere aveva raccontato ai vicini che suaera stata trasferita in una struttura per anziani, ma in realtà il suo corpo giaceva mummificato all’interno dell’abitazione.