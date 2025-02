Iodonna.it - E se la prossima giacca di pelle di tendenza fosse rossa?

Sono diverse stagioni che il rosso, in tutte le sue sfumature, accende silhouette sartoriali e accessori trasformando ogni look in un’affermazione di stile. Da borse a scarpe nel 2024 ai total look del 2025, questa tonalità si impone come protagonista assoluta conquistando anche uno dei capi più amati nei guardaroba femminili: ladidi jeans: 5 outfit per indossarla dai 20 ai 60 anni X Declinata in versioni dal taglio biker, in modelli oversize dal fascino urban o in silhouette avvolgenti effetto seconda, ladisi conferma un pezzo chiave per l’Inverno e la Primavera 2025.