È partita la campagna di raccolta fondi di UNHCR Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati attiva fino al 23 febbraio Un sms per dare una possibilità di istruzione ai bambini frifugiati

È partita la campagna di raccolta fondi di UNHCR "Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati", attiva fino al 23 febbraio.

Nel mondo, 7,2 milioni dinon hanno accesso all’, privati di un diritto fondamentale e di una protezione essenziale contro sfruttamento, abusi e violenze. È quanto emerge dall’ultimo report sull’di.Le principali barriere includono i costi insostenibili per le famiglie in fuga, la mancanza di scuole, il sovraffollamento delle classi e le discriminazioni che colpiscono in particolare bambine e ragazze. La scuola rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio sicuro dove ipossono ritrovare speranza, normalità e opportunità per unmigliore. Leggi anche › Alle Olimpiadi 2024 anche la Squadra Olimpica dei: rappresenta 100 milioni di sfollati nel mondo Garantire accesso all’, per portare colore e speranza nella vita di tantissimiin fuga da guerre e violenze, è l’obiettivo di “ildei”, ladi, Agenzia ONU per isostenuta anche da star e personaggi come Paola Minaccioni, che in questo video condivide il suo sentito appello.