Noinotizie.it - È morto Vito Di Tano, pugliese che fu campione del mondo di ciclocross Aveva 71 anni

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:“La scomparsa diDilascia un grande vuoto neldello sport e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.straordinario, uomo di grande forza e determinazione, ha affrontato ogni sfida con il coraggio di chi non si arrende mai. Oggi lo sport italiano e tutto il movimento delperdono una figura esemplare, capace di ispirare intere generazioni. A nome della Regione Puglia, esprimo le più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”Lo ha detto Raffaele Piemontese, assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, alla notizia della scomparsa delDi, nato a Monopoli nel 1954 e scomparso questa notte.Di seguito un comunicato diffuso da Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano:Disponibile con tutti, innamorato della sua terra, sempre a disposizione di chi volesse ospitare e promuovere il ciclismo e lo sport:Diera così.