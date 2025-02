Ilfogliettone.it - E’ morto l’Aga Khan IV, leader spirituale degli Ismailiti. Aveva 88 anni

Il mondo musulmano e la comunità internazionale piangono la scomparsa di Sua Altezza il Principe Karim Al-Husayni, noto come AgaIV,dei musulmani, imprenditore di successo e filantropo di fama mondiale.IV èserenamente a Lisbona all’età di 88, circondato dalla sua famiglia. L’annuncio della sua dipartita è stato diffuso dalla fondazione AgaDevelopment Network (AKDN) attraverso un messaggio pubblicato su X (ex Twitter).Nato il 13 dicembre 1936 a Ginevra, Karim Al-Husayni è stato il 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti, una comunità che conta milioni di fedeli in tutto il mondo. Discendente diretto del Profeta Muhammad (pace su di lui),IV ha dedicato la sua vita non solo alla guidadella sua comunità, ma anche alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale in alcune delle regioni più svantaggiate del pianeta.