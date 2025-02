Iltempo.it - È morto l'Aga Khan: aveva 88 anni. Lutto in Costa Smeralda e tra i musulmani ismailiti

martedì a Lisbona Karim AgaIV, fondatore e presidente dell'Akdn, l'AgaDevelopment Network e leader spirituale deisciiti. "È mancato serenamente, circondato dalla sua famiglia”, le parole della sua fondazione, che ha assicurato che nei prossimi giorni sarà annunciato il suo successore "dopo la lettura delle sue volontà". Imprenditore e filantropo, tra gli uomini più ricchi del mondo, Shah Karim al Hussaini88e la sua figura resterà per sempre legata allo sviluppo della. Era il 49esimo imam ereditario dei, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli sciiti, "e discendente diretto del profeta Maometto" ea sua volta ereditato il titolo dal nonno. Karim Agaera ancora studente quando suo nonno scelse di passare oltre suo padre, noto per il suo stile di vita mondano, e lo designò come successore alla guida della diaspora sciita ismailita, affermando che i fedeli dovevano essere guidati da un giovane "cresciuto nel mezzo della nuova era”.