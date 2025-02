Tvzap.it - E’ morto Gabriele, era nipote del noto tenore italiano: aveva soli 44 anni

E', eradel44. La famiglia Grigolo, nota a Rovigo, Ferrara e Londra, dice addio per sempre a, venuto a mancare nei giorni scorsi dopo una battaglia coraggiosa con una forma recidiva di tumore. I suoi cari si preparano a dargli l'ultimo saluto ai funerali previsti per domani. (.)Addio aGrigolo,delVittorioNato 44fa a Rovigo e poi trasferitosi a Ferrara,Grigolo era figlio di Riccardo, un celebre ristoratore a Londra. L'uomo era conosciuto anche come ildel famosoVittorio Grigolo, da alcuni considerato l'erede artistico di Luciano Pavarotti per il suo grande talento a la sua passione per il mondo del canto lirico.