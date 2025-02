Ilfattoquotidiano.it - È morto Aga Khan, il principe che “inventò” la Costa Smeralda. Ai pastori offrì un miliardo, ma loro risposero: “No, no, quale miliardo, noi vogliamo milioni”

Il filantropo miliardario e leader spirituale islamico Aga, colui che negli anni sessanta, comprando un pezzo di Gallura, la, è. Aveva 88 anni. Il triste annuncio è stato dato dall’organizzazione benefica AgaDevelopment Network. IlKarim Agaè stato il 49esimo imam ereditario dei musulmani ismailiti, la cui discendenza risale direttamente al profeta Maometto. “Si è spento serenamente” a Lisbona, in Portogallo, “circondato dalla sua famiglia”, ha reso noto l’ente benefico in una nota sui social media. Agaera nato in Svizzera, aveva la cittadinanza britannica e viveva in un castello in Francia. Molto amico di re Carlo d’Inghilterra e di Elisabetta II Agaconduceva uno stile di vita lussuoso, possedendo, tra le mille cose, anche un’isola privata alle Bahamas, un superyacht e un jet privato.