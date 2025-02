Quotidiano.net - E’ morto a Lisbona l’Aga Khan

Karim AgaIV, fondatore e presidente dell'AgaDevelopment Network (Akdn) e leader dei musulmani sciiti ismailiti. Aveva 88 anni. La notizia è stata data dall'Ismaili Imamat. Shah Karim al Hussaini, Aga, era il 49esimo imam ereditario dei musulmani ismailiti, una comunità religiosa di circa 15 milioni di fedeli musulmani sciiti. Era uno degli uomini più ricchi del mondo. "Il Principe Karim Agae' stato il fondatore e presidente dell'AgaDevelopment Network - si legge su X -. Seguirà l'annuncio del suo successore designato. I leader e lo staff dell'AgaDevelopment Network esprimono le nostre condoglianze alla famiglia di Sua Altezza e alla comunità ismailita in tutto il mondo. Mentre onoriamo l'eredità del nostro fondatore, il Principe Karim Aga, continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita di individui e comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro affiliazioni religiose o origini".