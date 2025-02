Bergamonews.it - È la più giovane di Sanremo: con “Amarcord” Sarah Toscano debutta all’Ariston

promessa del panorama pop italiano,, già fortissima su tutte le piattaforme online,allo show dell’Ariston dopo la vittoria ottenuta ad Amici 2024.Con i suoi 18 anni appena compiuti, è la piùdel gruppo degli artisti in gara, e anche per questo arriva al festival emozionatissima.“Quando, prima di avere questa incredibile occasione, mi chiedevano se avessi voluto fareho sempre risposto che era il mio sogno, e che ci sarei voluta arrivare con il pezzo giusto – racconta-. Poter essere qui è quindi un sogno che si realizza, e per questo sono emozionatissima e non vedo l’ora di salire sul palco, dove spero di essere capace di esprimere tutto quello che ho dentro”.Il brano con cui gareggerà si chiama, e parla di nostalgia, del vivere i ricordi, e della necessità che a volte questi rimangano tali.