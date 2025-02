Dayitalianews.com - “È impossibile da rubare!”, ma l’auto di lusso viene rubata in 15 minuti dopo 3 giorni dall’acquisto

È diventata virale nel Regno Unito la storia di un uomo, un certo John, che si è visto sottrarre sotto il naso, cioè nel vialetto di casa a Coventry, nel Regno Unito, la sua costosissima Range Rover SV Edition One, prodotta in una tiratura limitata di 550 esemplari del valore di 227.000 dollari. “da” – questo era uno degli slogan-tormentone che ha accompagnato la vendita del, che però è stato prontamente smentito da una banda di ladri che ha rubatodiin appena 15, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza domestica.Il furto deldaJohn, il protagonista di questa storia di cui non sono state fornite le generalità, aveva acquistatodiil 10 dicembre, parcheggiandola nel vialetto di casa. Aveva scelto questo mezzo non solo per il comfort e il, ma anche per la sicurezza.