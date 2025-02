Iodonna.it - È il loro terzo Festival, dopo "Fiamme negli occhi" nel 2021 e "L'Addio" nel 2023. Ma il primo da marito e moglie

(askanews) – I ComaCose tornano sul palco deldi Sanremo (11-15 febbraio 2025) con il brano Cuoricini e raccontano così lapartecipazione. «Sanremo significa una bella settimana di musica, di spettacolo e di divertimento. Per noi è il, conosciamo tutte le persone che ci lavorano, i luoghi, c’è anche un senso di casa, sotto un certo punto di vista. È come ritornare sempre in vacanza nella stessa città di mare, siamo molto contenti. E poi, non c’è due senza tre. e questo è il nostro 3!».Il brano scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli, porterà California e Fausto Lama a salire sul palco dell’Ariston per la terza volta,l’esordio nelche li ha visti conquistare il pubblico con il brano(doppio disco di platino) e il ritorno nelcon L’(doppio disco di platino).