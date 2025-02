Iltempo.it - Duello finale tra Blackout 2 ed Endless Love: chi ha vinto. Bene Vespa e Del Debbio

Leggi su Iltempo.it

La prima serata televisiva del martedì ha visto in prime time su Rai1 ildi stagione di2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti conquistare il 14.0% di share pari a una media di 2.420.000 spettatori; per la precisione il 12.9% di share pari a una media di 2.602.000 spettatori nel primo episodio, e il 15.2% con 2.264.000 nel secondo, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, ildella dizi turca, con Neslihan Atagül, Burak Özçivit e Kaan Urganc?o?lu, ha invece attirato una media di 2.728.000 persone pari al 14.6% di share. Su Rai2, il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.020.000 spettatori pari al 13.0% di share. Su Rai3 il film Il re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola di Massimo Ferrari ha richiamato una media di 452.