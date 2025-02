Cataniatoday.it - Due postine del Catanese portano l’Etna innevato in vetta ai tg nazionali

Leggi su Cataniatoday.it

, il vulcano attivo più alto d’Europa, continua a catturare l’attenzione non solo per la sua intensa attività eruttiva, ma anche per la sua straordinaria bellezza invernale. Complici la neve e la stagione sciistica ormai nel vivo, il gigante siciliano è stato al centro di numerosi servizi e.