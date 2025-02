Quotidiano.net - Due morti nell’alluvione . Indagato ex sindaco di Prato. I pm: omicidio e disastro

Indagati l’exdi, Matteo Biffoni e ildi Montemurlo Simone Calamai. Le ipotesi di reato sono gravi:colposo. È quanto emerge dalla chiusura delle indagini da parte della procura diin merito all’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 che colpì il territorio pratese e di Montemurlo. La pioggia incessante che iniziò a cadere dal pomeriggio del 2 novembre seminò morte e distruzione. Persero la vita Antonio Tumulo, travolto dall’onda di piena della Bardena mentre era in macchina, e Alfio Ciolini, annegato nel salotto di casa a Montemurlo a causa dell’esondazione del torrente Bagnolo. Si salvarono per miracolo un cinese di 53 anni che viaggiava in autostrada e che nei pressi del caselloest precipitò nel fiume Bisenzio, e un italiano rimasto intrappolato nella sua auto e salvato da un cittadino honduregno che con una corda lo soccorse rischiando la propria vita.