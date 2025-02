Due ai domiciliari per lo sfruttamento di lavoratori senza permesso di soggiorno nell’azienda tessile

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Ancora un giro di vite suiirregolari nel territorio pratese. Sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare degli arrestinei confronti di due cittadini cinesi per il reato di assunzione di almeno dodiciprivi didialle dipendenze di una società di Prato, operativa nel settore della stampa di tessuti per abiti da donna.Il provvedimento – richiesto ed eseguito dalla procura diretta da Luca Tescaroli con l’ausilio del Nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato e del personale del dipartimento di prevenzione di Prato dell’Asl Toscana Centro – ha consentito di individuare il titolare di fatto e il suo principale emissario nella gestione dell’impresa e di scoprire le condizioni dilavorativo a cui sono risultati assoggettati i dipendenti: dodici ore di lavoro, sette giorni su sette, con retribuzione non congrua e condizioni igienico sanitarie precarie, con un gruppo dicostretti a dormire sul luogo di lavoro.