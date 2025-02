Anteprima24.it - Droga nell’armadio, bilancino e materiale per il confezionamento: 49enne in manette

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato a seguito di una perquisizione domiciliare presso il suo domicilio di Castel Volturno che i carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto, undel luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I militari dell’Arma, all’interno dell’armadio della camera da letto, hanno trovato due pacchetti di sigarette con all’interno nascosta della sostanza stupefacente del tipo crack per un peso complessivo di gr. 9.7 e undi precisione eper il. Ulteriore analoga sostanza stupefacente, confezionata in due bustine in cellophane, per un peso complessivo di gr. 66.8, è stata rinvenuta, sempre nello stesso armadio, nascosta tra gli indumenti. Quanto ritrovato è stato posto in sequestro.