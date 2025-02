Vanityfair.it - Droga, la morte della quindicenne a Verona e l’aggressione a Salvatore Sinagra riaccendono l’allarme

Due tragedie legate agli stupefacenti: Nora, trovata senza vita per sospetta overdose a, mentre a Lanzarote un giovane sotto effettococaina riduce in fin di vita. Cresce la paura per il fentanyl, lache ha già ucciso migliaia di persone negli Usa