Ilrestodelcarlino.it - Droga a Ferrara: intercettato acquisto di cocaina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 05 febbraio 2025 – Un fermo per possesso di. Si tratta di quanto messo in atto dagli agenti della Polizia Locale ‘Terre Estensi’ in abiti civili. Questi durante un servizio di controllo, svoltosi nei giorni scorsi nella zona di via Porta Catena, sono stati attirati dalla presenza di un'autovettura parcheggiata nella via Aguiari con due persone a bordo. Poco dopo è sceso un passeggero, un ferrarese di 46 anni, che stringendo in mano una banconota da venti euro, si è incamminato verso il parcheggio interno sul retro di un esercizio commerciale. In quel luogo l'uomo si è avvicinato a un ragazzo di origine africana arrivato in bicicletta. Quest'ultimo ha ceduto dello stupefacente in cambio del denaro dell'acquirente.Fermato l’uomo e sequestrata la. Dopo aver acquistato la dose, l'uomo è tornato in auto, insieme all'altro passeggero, e l'auto è ripartita.