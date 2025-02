Bergamonews.it - Dramma per Luis Muriel: il cognato ucciso in un agguato in Colombia

per l’ex attaccante dell’Atalanta. IlFernando Ramírez Lindao è statoa 24 anni nella città di Maicao, nel nord della, precisamente nel dipartimento de La Guajira.Secondo quando riportano i media locali, sarebbe stato assassinato da dei sicari che lo hanno sorpreso mentre stava scendendo da un furgone bianco: con una mitraglietta Uzi è stato colpito da 5 colpi all’altezza della testa.Ramirez era il fratello della moglie Tasharem (da parte di madre) dell’ex nerazzurro, che da febbraio gioca nell’Orlando City, dopo aver trascorso cinque anni in nerazzurro con 184 partite e 68 gol complessivi.La polizia locale fa sapere attraverso i quotidianini che le motivazioni dell’assassinio sono al momento ignote: ad ora non è stato effettuato alcun arresto.