Dramma a Roma: ha un malore in metro e muore davanti agli occhi dei passeggeri

sulla linea A dellapolitana di, in direzione Anagnina. Intorno alle 10:15 di mercoledì 5 febbraio, un uomo ha avuto une si è accasciato sotto glideinei pressi della stazione Cornelia. L’allarme è stato dato dal personale di Atac, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il 72enne è deceduto sul posto.Secondo quanto riportato daToday, isono stati fatti scendere e, a causa della temporanea interruzione della tratta tra Termini e Battistini, è stato istituito un servizio bus sostitutivo. La polizia è giunta sul luogo in attesa del magistrato di turno. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza verranno prese in esame, anche se non sembrano esserci dubbi riguardo la causa del decesso.Immagine di repertorio.L'articolo: ha unindeiproviene da Dayitalianews.