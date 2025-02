Cultweb.it - Dove si trova l’Hermitage, il museo più bello del mondo

Leggi su Cultweb.it

Situato nel cuore di San Pietroburgo, in Russia,è uno dei musei più prestigiosi e spettacolari al. Una fama che prende spunto proprio dalle sue origini. Il, infatti, è stato fondato nel 1764 dall’imperatrice Caterina II e, ad oggi, occupa diversi edifici storici, tra cui il celebre Palazzo d’Inverno, ex residenza degli zar. Il nome significa eremo in francese ed è stato costruito dall’imperatrice proprio per potersi isolare in un luogo traboccante di bellezza. Ad arricchire il suo fascino, poi, anche le rive del Neva, il fiume che gli scorre praticamente di fronte.La fama del, aperto al pubblico il 5 febbraio 1852, come uno dei poli museali più belli del, però, si deve soprattutto all’incredibile collezione d’arte che ospita al suo interno. Si tratta, in effetti di una delle più vaste delcon oltre tre milioni di opere tra dipinti, sculture, manufatti archeologici e oggetti d’arte decorativa.