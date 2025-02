Trentotoday.it - Dove nevicherà e pioverà sabato 8 febbraio 2025

Leggi su Trentotoday.it

Sarà un fine settimana di maltempo quello dell'8 e 9. Già venerdì arriveranno le prime avvisaglie delle piogge e delle nevicate che colpiranno tutto il Nord Italia. I fiocchi toccheranno quote basse in Piemonte, in Liguria e in buona parte della Lombardia. Al Sud e nelle Isole le piogge.