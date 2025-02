Sololaroma.it - Dovbyk cerca gloria, Milan tra mercato e tacco a San Siro: la coppa porta bene

Poco meno di una settimana fa il primo snodo cruciale della stagione della Roma, superato brillantemente con la vittoria contro l’Eintracht Francoforte, propedeutica al play-off di Europa League con il Porto. Ora ecco il secondo, quel quarto diItalia, da affrontare questa sera a San, che anche per ilcostituisce un obiettivo sensibile in un’annata ricca di turbolenze. Una partita speciale per il popolo giallorosso come per molti giocatori, da un Saelemaekers ex e in trattativa per rimanere nella capitale, ad unchein una stagione fin qui da alti e bassi.36 milioni spesi dal club capitolino per strapparlo al Girona ed ottenere finora 12 gol e 3 assist in 30 partite, un bottino da 6- accompagnato da prestazioni altalenanti. E pensare che proprio ilfece un pensiero imnte sulper l’ucraino, per farne il proprio numero 9, salvo poi virare su Morata e lasciare campo alla lotta serrata tra Roma e Atletico Madrid.