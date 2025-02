Ultimouomo.com - Dorgu è davvero pronto per il Manchester United?

Siamo abituati a trattare il calciomercato come una pratica burocratica: giocatori che arrivano e giocatori che partono come se fossero pacchi alle poste. Un discorso ancora più vero per il Lecce di Pantaleo Corvino, che ci ha abituato negli anni a queste porte girevoli che forse ci fanno perdere di vista il carattere umano di questi trasferimenti. Il trasferimento di Patrickdal Lecce al, per esempio, non è solo una cronaca di mercato, ma anche il primo passo di un percorso ambizioso, quello di un ragazzo che lascia il sole del Salento per abbracciare le luci di Old Trafford., come ogni talento in ascesa, si trova ora di fronte a una soglia: non è più solo un giovane di prospettiva, ma uno che si deve misurare con il proprio divenire, spinto dalla necessità di superare se stesso per realizzare ciò che potrebbe essere.