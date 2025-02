Iltempo.it - Dopo Prodi anche Minniti. Quei due Pd divisi su tutto: e ora Schlein è più sola

Leggi su Iltempo.it

Una convivenza forzata, di quelle che si trascinano per inerzia, senza più amore. Come certe coppie che restano insieme solo per sbrigare gli affari correnti, ordinaria amministrazione. Sotto il tetto del Nazareno, insomma la soap che ha più repliche di Beautiful. Con la capofamiglia che ha pure smesso di rispondere alle sollecitazioni di un branco numeroso, «parenti serpenti» che vorrebbero mettere bocca su. Clima da giro di boa della legislatura in pratica, «quando il gioco si fa duro» perché si comincia a pensare alle liste, in più è tornato in scena il «nonno», Romano, che sempre più apertamente corregge la segretaria, definendola come «unfit». Così tornano a galla anticheoni, i problemi di sempre. A partire dal tema dei migranti, che sull'onda del caso Almasri, ha riportato il Pd sulle barricate, per preparare il terreno all'audizione di stamani dei ministri Nordio e Piantedosi a Montecitorio.