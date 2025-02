Ilrestodelcarlino.it - Dopo 7 anni si sblocca la lottizzazione ’Croce’

Ladi zona Croce a Cerasa, in forte degrado perché rimasta a metà, con il cantiere che è dismesso ormai da più di 7a causa del fallimento della ditta costruttrice, sarà finalmente sistemata e potrà riacquistare decoro e sicurezza, perché il Comune ha recuperato ben 415mila euro proprio relativi a quest’area. A dare la notizia, di fondamentale importanza, innanzitutto per le famiglie che in quellaci abitano, è l’assessore al bilancio Flavio Sanchioni: "Insieme al sindaco Domenico Carbone e al vice Marco Sonnante abbiamo analizzato i documenti delle lottizzazioni rimaste abbandonate. E su quella di Cerasa, in particolare, abbiamo constatato che il Comune, neglipassati, non ha mai prodotto alcun atto per escutere la polizza fideiussoria a garanzia delle opere pubbliche mai realizzate o terminate".