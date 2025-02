Iodonna.it - Dopo 10 anni, l'artista pugliese torna in gara con un brano che è un inno all'amore e e un omaggio a Pino Daniele

mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="86623e6e-d77f-4b4a-9a1f-0644bfc49bad" data-message-model-slug="gpt-4o">(askanews) – Serena Brancale sarà inal Festival di Sanremo 2025. A diecidalla prima volta, l’tornerà a calcare il palco più importante della musica italiana, in occasione della 75ª edizione della kermesse, con ildal titolo Anema e Core (Isola degli Artisti under exclusive license to ADA / Warner Music Italy).«Sanremo è il palco che ho sognato per questi diecie ci sto rindo con una serenità e anche una serietà diversa perché sono maturata in questi dieci, ho fatto un po’ di esperienza. Quindi ritorno con la voglia di cantare, per me Sanremo è la felicità di rire su quel palco più grande. Io porto la mia identità senza sovrastrutture, porto unche mi rappresenta ora ma rappresenta anche la Serena di Galleggiare».