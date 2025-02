Secoloditalia.it - Donzelli sbugiarda l’opposizione: “Pd coi libici, M5s con Cina e Maduro. Non vi preoccupavano i diritti umani?”

Leggi su Secoloditalia.it

Centrodestra più che mai compatto dopo l’informativa il ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso Almasri. Nell’aula di Montecitorio, il primo a intervenire è Giovanniche rinfresca la memoria a Schlein e Conte. «Non vi siete fatti problemi di coscienza – ricorda il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia – quando avete stabilito la Via della Seta con lae non viin Venezuela quando il Movimento 5 Stelle scodinzolava da. E non vi siete preoccupati nemmeno deiin Libia – incalza– quando il 2 febbraio del 2017 Gentiloni e Minniti firmavano il memorandum tra Italia e Libia, o il 2 febbraio 2020 quando a confermare il memorandum c’erano Conte e il Pd».