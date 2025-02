It.newsner.com - Donna dice che un taxi l’ha rifiutata perché “troppo grassa”

Una rapper curvy sta facendo causa a un’azienda di car sharing dopo che le è statauna corsa da uno dei suoi autisti che ha insistito sul fatto che “eraper stare sul sedile posteriore”.Dajua Blanding, conosciuta con il suo nome d’arte Dank Demoss, sta intentando un’azione legale contro Lyft, un’impresa di trasporti statunitense privata. E a un autista non identificato, sostenendo che le è stata negata una corsa a causa del suo peso.La rapper con taglia forte sostiene che il 18 gennaio ha ordinato un Lyft per andare da casa sua a casa di suo cugino per assistere a una partita di football.L’autista, noto solo come John Doe, è arrivato a casa di Blanding, nella zona di Detroit, circa 10-15 minuti dopo. Ma quando la ragazza si è avvicinata al veicolo aspettando di salire, le cose non sono andate come previsto.