Donazioni di cute una settantina di pazienti trattati

Si è conclusa proprio in questi giorni all’ospedale di Cesena la prima edizione del Corso di formazione e aggiornamento sui prelievi dinelledi tessuti in Emilia-Romagna, organizzato grazie alla collaborazione tra il Centro Grandi Ustionati dell’Ausl Romagna, il Centro Riferimento Trapianti della regione e la Banca Regionale della, che ha sede nei pressi del Centro Servizi di Ausl Romagna di Pievesistina di Cesena. Dall’iniziativa in questione è emerso come nel 2024, a seguito di circa settanta prelievi effettuati su donatori deceduti, siano statinella nostra regione ben 28ustionati, mentre altri 45colpiti da ustioni sono stati curati fuori dal territorio regionale. Il Centro Grandi Ustionati dell’Ausl Romagna ha trattato dalla sua fondazione ben 287, grazie al derma omologo ‘decellularizzato’ usato sia a livello regionale che nazionale.