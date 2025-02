Ilgiorno.it - Dna Rovagnati, prosciutti cotti firmati: l’azienda orgogliosamente brianzola che da Biassono ha conquistato il mondo

Tragedia per la famiglia, la dinastia di imprenditori brianzoli che dahai mercati di tutto il. C’è anche un membro della famigliatra le tre vittime che erano a bordo dell'elicottero caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. Si tratta di Lorenzo, uno dei due fratelli eredi dell'azienda famosa in tutto il. A bordo del velivolo con lui c’erano i due piloti. Lorenzo aveva 41 anni (sposato nel 2020, in attesa del terzo figlio) ed era fratello minore di Ferruccio (44 anni). Era amministratore delegato del. Qualche anno fa il suo matrimonio riempì le pagine dei giornali: nozze principesche con Federica Sironi nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, a Macherio. Ogni lunedì era solito andare in azienda ad assaggiare i, mentre raggiungeva il castello di famiglia quasi tutti i mercoledì, partendo in elicottero dalla sua casa nel Milanese.