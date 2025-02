Arezzonotizie.it - Divieto di sosta e senso unico alternato al passaggio a livello di Badia al Pino

Leggi su Arezzonotizie.it

Con ordinanza apposita, nei giorni 7 e 8 febbraio 2025, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, è stata disposta la temporanea istituzione deldicon rimozione forzata e delregolato da movieri nel centro abitato dial, in via Luigi Settembrini, in.