Romadailynews.it - “Divertimento sicuro e sostenibile” il progetto per garantire un rientro sicuro dopo una serata in discoteca.

Leggi su Romadailynews.it

Un’iniziativa innovativa perla sicurezza dei giovaniunain. È stato presentato dal Municipio IX Eur e dalla Star Dance srl, gestore dello storico club Room26, il”, che prevede un servizio navetta gratuito con veicoli elettrici per riportare a casa i ragazzi in totale sicurezza.L’obiettivo è duplice:ununadi svago e promuovere una mobilitàcon mezzi a impatto zero. Un’iniziativa che si allinea alle nuove disposizioni del Codice della Strada, che puntano a ridurre i rischi legati alla guida notturna, soprattuttoil consumo di alcol.“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di questo”, ha dichiarato Augusto Gregori, vice presidente del Municipio Roma IX Eur.