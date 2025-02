Nerdpool.it - Diva Futura: La Recensione

“Il porno è il futuro”: questo il grido di battaglia che permea le nostre menti una volta usciti dalle sale, dopo aver visto, film di Giulia Steigerwalt con protagonista un magnifico Pietro Castellitto.Il figlio d’arte interpreta Riccardo Schicchi, fondatore dell’azienda, madre del porno italiano che ha fatto la storia, nel bene e nel male.Quella di Schicchi è una storia senza veli (ovviamente), raccontata in modo raffinato e romantico (meno ovvio): dalla sua affascinazione per il corpo femminile, alla relazione con (la) Cicciolina e l’inizio della carriera nel porno, fino agli scandali e alla chiusura dell’attività.Castellitto dimostra di essere un attore a dir poco eccellente, in grado di trasmettere le mille sfaccettature di Schicchi: un uomo colorato, distratto, un sognatore, un romantico, un uomo d’affari, tanto proiettato nel futuro quanto legato al passato.