Tarantinitime.it - Dissalatore sul Tara: la politica tarantina trasformi il voto in azione concreta

Leggi su Tarantinitime.it

ntini Time QuotidianoIl Comitato per la Difesa del Territorio Jonico prende atto con attenzione dell’esito della votavvenuta nel recente Consiglio Comunale monotematico suldel fiume, in cui è stata espressa una netta contrarietà all’opera. Tuttavia, non possiamo accogliere questo risultato con entusiasmo né con ottimismo.Se da un lato non abbiamo mai riposto fiducia nelle rassicurazioni di AQP, che pretende di garantire la tutela del fiumementre ne sottrae la risorsa vitale, allo stesso modo non possiamo riporre cieca fiducia nella, se ilespresso nei giorni scorsi dovesse restare un semplice atto morale e formale, privo di conseguenze sostanziali.Perché siamo scettici? Perché esattamente un anno fa, nel question time dell’11 marzo 2024, il Consiglio Comunale votò con 19 voti favorevoli e 1 astenuto una mozione che impegnava il sindaco e l’amministrad opporsi aldel, invocando il principio di precauzione (principio 15 della Dichiardi Rio del 1992 – art.