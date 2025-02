Formiche.net - Diritto e innovazione parlano lingue simili. Le sfide dell’IA nel report di Guzzetta

“L’intelligenza artificiale segna un cambio epocale nella storia dell’umanità”. Non usa mezzi termini il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in videocollegamento al convegno organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, durante cui è stato presentato il rapporto del professor Giovanni“Ledell’intelligenza artificiale – Ildi fronte all’, l’come”. È un tema centrale quello del rapporto tra legge e progresso. D’altronde, spiega il ministro Nordio, “questa rivoluzione può essere paragonata ai caratteri mobili di Gutenberg, che non poteva immaginare le enormi conseguenze politiche, culturali e religiose della sua invenzione”. Allo stesso modo, dobbiamo guarda alla tecnologia con estremo ottimismo perché, aggiunge, “il ruolo dell’uomo, la sua capacità senziente e di ragionare in modo articolato non potranno mai essere sostituite da nessun sistema automatico, per quanto evoluto”.