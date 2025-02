Biccy.it - Direttore di Tv Sorrisi svela i retroscena inediti su Fedez e Achille sulla cover: “Il pasticcio”

Leggi su Biccy.it

Quando lo scorso weekend è uscita ladel nuovo numero di Tve Canzoni molti si sono subito accorti cheera accanto adLauro e sopra Tony Effe. La copertina è stata pubblicata on line proprio il giorno dopo che Fabrizio Corona ha parlato di un presunto flirt trae Chiara Ferragni e il chiacchiericcio per la copertina era inevitabile. Ildel settimanale, Aldo Vitali, ieri a La Volta Buona ha spiegato cosa c’è dietro la tanto discussa.Per ragioni personali,, Olly, Gabbani e Massimo Ranieri non hanno posato insieme agli altri 26 big, ma il giorno precedente. Come spesso accade, i quattro sarebbero stati aggiunti successivamente nella foto ufficiale. In origine, accanto adLauro c’era Emis Killa, ma dopo l’annuncio del suo ritiro, la redazione di Tve Canzoni ha dovuto sostituire il rapper.