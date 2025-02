Calciomercato.it - DIRETTA | La conferenza di Manna post mercato: seguila live

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del direttore sportivo del Napoli a seguito della fine del calcioinvernale: ecco il punto sugli acquisti e sulle cessioniTerminato il calcioinvernale, il Napoli ha messo a segno il colpo Okafor, sostituto di Kvaratskhelia. Tanti obiettivi sfumati, da Garnacho ad Adeyemi, fino alla trattativa per Comuzzo non portata a termine per volere di Commisso.Giovanni, il ds del Napoli (LaPresse) Calcio.itGiovanni, il ds del Napoli, si presenta instampa per fare il punto sulazzurro e sul futuro della rosa.(IN AGGIORNAMENTO)L'articoloLadiproviene da Calcio.it.