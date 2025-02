Ilfattoquotidiano.it - Dipendenti Pam Panorama sospesi perché “inidonei” alle mansioni. I sindacati: “Parametri modificati per mandar via i fragili”

Sono almeno 30 idella Pamdal lavoro senza stipendioritenuti non più adatti a svolgere le loro. Cassieri, addetti agli scaffali o impiegati dei reparti, molti dei quali di età superiore ai 50 anni, inquadrati come lavoratorie in un caso anche appartenenticategorie protette. Tutti messi a riposo, senza retribuzione, dall’azienda italiana della grande distribuzione organizzata,ritenuti all’improvviso “” e non ricollocabili. Alcuni di loro lavorano alla Pam da oltre dieci anni e durante questo periodo hanno sempre superato la visita medica. Ma a fine 2024 l’azienda ha modificato il Dvr (il documento di valutazione dei rischi), rendendo più stringenti idi idoneità. Per l’azienda la modifica è stato un atto necessario al fine di tutelare meglio la sicurezza dei lavoratori, per isi tratta soltanto di una manovra spregiudicata per camuffare dei licenziamenti collettivi.