Tutto.tv - Dietrofront inaspettato di Alfonso con Chiara: il motivo della crisi improvvisa

L’amore continua ad essere uno dei temi portanti di questa edizione del Grande Fratello. Anche a distanza di mesi dall’inizio, si creano legami inaspettati tra le mura più spiate d’Italia, come accaduto nelle ultime settimane aCainelli edD’Apice.In pochi avrebbero scommesso su un avvicinamento tra i due, che in breve tempo hanno formato una nuova “ship” facendo sognare i fan. Il tutto è stato coronato da un incontro speciale avvenuto nel corsoventottesima puntata. La sorpresa ricevuta daperò, ha sollevato forti dubbi in, che oggi si è lasciato andare ad una confessione con la ragazza.D’Apice, dubbi dopo l’incontro con la “suocera”Come spesso accade, il Grande Fratello riserva alcuni blocchi di ogni puntata ai vari concorrenti, approfondendo gli aspetti più interessantiloro vita.