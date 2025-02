Metropolitanmagazine.it - Diddy, nei prossimi giorni arriveranno dieci nuove cause per il rapper

Continua la bufera su: secondo i legali rappresentanti una dozzina di sue presunte vittime, neiilavràda fronteggiare.A parlare è l’avvocato Tony Buzbee ha sostenuto che saranno presentate più accuse nei7-10. L’annuncio è stato fatto in concomitanza con un altro caso presentato a New York per conto di un uomo rimasto anonimo che sostiene di essere stato aggredito da Combs nel 2015. Nella causa si legge che l’accusatore anonimo si stava esibendo ad un evento nel quale era presente il, dove nell’after party è stato drogato ed aggredito. Inoltre, il querelante sostiene di aver osservato Combs e il suo entourage impegnati in “attività sessuali di gruppo” con partecipanti che sembravano “drogati, incoscienti o come se fossero escort a pagamento”.