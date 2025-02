Fanpage.it - Di Segni attacca Carini per il match di Parigi contro Khelif: “Hai sentito profumo di Barbara D’Urso…”

La fighter MMA Micol Diè tornata suldi2024 tra Angelae Imanendo la pugile italiana: "Sei alle Olimpiadi e ti butti a terra per due pugni? Consigliata male e le sigle televisive.". Immediata la risposta: "Non sono una vittima ma non resto in silenzio davanti alle falsità"