Devono saperlo, diteglielo”. Helena al Grande Fratello, così ha ‘fregato’ tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilè iniziato a settembre scorso. Non si sa quando è prevista la finale ma di certo siamo almeno a metà strada e il gioco, sesi può chiamare, è decisamente entrato nel vivo. Al punto che i fan più sfegatati già di questa edizione e c’è chi già ipotizza quali concorrenti potrebbero diventare i finalisti di questa edizione. Intanto “meno due”.Dopo Bernardo Cherubini, eliminato per effetto del televoto giovedì della scorsa settimana, hanno detto addio al sogno di arrivare fino alla fine Emanuele Fiori, sempre per lo stesso motivo, e a sorpresa anche Ilaria Galassi, che ha deciso di ritirarsi. Dopo cinque mesi di permanenza nella casa, l’ex volto di Non è la Rai ha preferito tornare dal compagno e dal figlio.Leggi anche: “Èpurtroppo”., Amanda incredula per le parole di Javier suGF, notizia bomba suMa i finalisti? A lanciare un sondaggio web sul tema è statoForum Free, che ha offerto ai fan la possibilità di esprimere fino a sei voti per i concorrenti che sono ancora presenti all’interno della casa.