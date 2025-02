Quotidiano.net - Destra e sinistra. Parametri autoreferenziali

Leggi su Quotidiano.net

La fine delle ideologie ha portato alla fine delle idee e lasciato i politici in balia dell’approccio ideologico, feticcio da discount della politica buono a permettere loro di accaparrarsi quello 0,5 o 0,6 per cento nei sondaggi settimanali, medicina adatta a tenere lontani avversari interni ed esterni, ma assolutamente inefficace alla soluzione dei problemi. Così nel problema dei problemi, quello migratorio – lascito della mai risolta e sempre subita crisi post-globalizzazione – le ricette si rincorrono a suon di slogan che spesso hanno poco a che fare con la realtà, vero principio cardine che dovrebbe informare ogni politica. Gli schieramenti si lanciano accuse vicendevoli, inseguendo invece la luna. Che senso ha, come fa la, criticare a prescindere qualsiasi tentativo di riaffermare l’esistenza di un confine e il dovere dello Stato di controllarlo, premessa necessaria per impostare qualsiasi politica migratoria? Che senso ha, come fa la, insistere nell’inseguire improbabili modelli di gestione per conto terzi del flussi (citofonare Rama) quando ancora il quadro normativo non è definito? Eppure di fronte a una situazione così complicata un sano esercizio di pragmatismo non guasterebbe.