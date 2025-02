Denis Villeneuve si dice pronto a realizzare Dune | Messiah

Leggi su Cinefilos.it

siIl regista di– Parte Due,, ha spiegato di non volersi più prendersi una pausa dal franchise prima di dirigere(anche noto come– Parte Tre). Durante una sessione di domande e risposte ai Saturn Awards (riportata da Collider), il regista ha parlato dei suoi piani per il prossimo adattamento e del perché le cose sono cambiate nel corso del precedente anno. “Il cuore di Chani è spezzato, è l’inizio della Guerra Santa ed è lì che ci siamo lasciati, quindi in un certo senso direi che è abbastanza simile”, ha dettoquando gli è stato chiesto quanto tempo sarà passato tra– Parte Due e.“Mi aspettavo di fare qualcos’altro prima, ma francamente questa è l’ispirazione che mi è venuta in mente quando mi sono preso una pausa quest’estate e stavo tornando indietro per finire la storia”, ha aggiunto