Demenze e Alzheimer la Regione Marche potenzia la diagnosi e la presa in carico dei pazienti

Lerafforzano l’impegno nella lotta contro l’e le: il Ministero della salute ha assegnato allaun finanziamento complessivo di quasi 1,2 milioni di euro (1.179.732 euro) per il triennio 2024-2026, con risorse destinate are le strutture sanitarie regionali e servizi di assistenza dedicati ai. La Giunta ha infatti approvato il nuovo Piano triennale 2024-2026, in attuazione del Piano Nazionale(PND) e con il sostegno del Fondo per l’e le, rifinanziato dalla Legge di Bilancio. Questo intervento si inserisce in un percorso di continuità con il precedente triennio 2021-2023.“Con questo nuovo Piano triennale, laconferma la sua attenzione verso le persone affette da demenza e i loro familiari. Vogliamo garantire un accesso sempre più tempestivo alla, rafforzare il supporto aie migliorare l’efficacia delle cure, attraverso soluzioni innovative e un forte impegno sul territorio” – ha dichiarato il vicepresidente e assessore alla sanità dellaFilippo Saltamartini.