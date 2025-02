Quifinanza.it - Decreto stoccaggio gas per fermare gli aumenti in bolletta, il Governo anticipata le aste

Ilspinge sull’acceleratore per blindare le riserve di gas. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha siglato ilche anticipa le, mettendo in moto un meccanismo che punta a riempire i depositi prima del previsto. Una mossa necessaria per arginare l’effetto domino delle turbolenze sui mercati globali e neutralizzare eventuali manovre speculative.Per l’anno termico 2025-2026, sul piatto ci sono fino a 5000 milioni di metri cubi (m³) di capacità di riserva. L’obiettivo è mettere un freno alle impennate dei prezzi e dare a famiglie e imprese una rete di sicurezza contro le montagne russe del mercato energetico.Il Ministero gioca così d’anticipo e punta a una strategia di sicurezza energetica strutturata, per assicurare flussi continui di gas e tariffe sotto controllo. La posta in gioco è la tenuta del sistema produttivo e la protezione dei consumatori da ondate speculative e tensioni geopolitiche.